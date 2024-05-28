«Страшные находки»: в подвалах разрушенных домов в Крынках обнаружили тела боевиков ВСУ
Сальдо: в селе Крынки нашли подвалы, заваленные телами боевиков ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand
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Село и его окрестности зачищены, но попытки противника высадиться на одном из островов продолжаются.
В селе Крынки, которое располагается на левом берегу Днепра в Херсонской области, в брошенных и разрушенных домах нашли мертвых украинцев. Об этом губернатор региона Владимир Сальдо рассказал в своем Telegram-канале.
«Наши военные при обследовании разрушенных домов продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами так называемых «морских пехотинцев», — написал он в публикации.
Сальдо отметил, что село зачищено от врага. Теперь ВСУ присутствуют там «только в таком виде».
Ранее губернатор Херсонской области сообщил, что российские военные вытеснили ВСУ из Крынок, но украинские боевики продолжают предпринимать попытки высадиться на одном из островов.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, чем закончилась попытка ВСУ отбить российские позиции у Красногоровки.
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