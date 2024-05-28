Засекли с воздуха: чем закончилась попытка ВСУ отбить российские позиции у Красногоровки

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ВС РФ уничтожили боевиков ВСУ, пытавшихся отбить позиции в районе Красногоровки

Фото, видео: Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Украинские боевики попытались занять территории в районе завода.

В районе огнеупорного завода у Красногоровки боевики ВСУ попытались отбить захваченные российскими военными позиции. Выход засекли с воздуха.

Националисты хотели укрыться в одном из полуразрушенных зданий, но, благодаря слаженным действиям операторов разведывательных ударных FPV-дронов, штурмовая группа ВСУ была полностью уничтожена.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как защитники Донбасса продолжают выдавливать ВСУ из Запорожской области. Противник сдвигается на север — ближе к границе с Днепропетровской областью.

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Спецоперация
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