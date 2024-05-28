Опубликовано видео с раненным в Харьковской области оператором ВГТРК
Журналист получил осколочное ранение при разрыве мины.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Раненного в Харьковской области оператора ВГТРК Александра Пушина вывезли из зоны боев на автомобиле. Видео эвакуации журналиста появилось в распоряжении 5-tv.ru.
«Только что под нашей машиной сработала мина. Мы лишились колеса, но останавливаться не можем. Парни контролируют небо», — говорит в кадре военкор ВГТРК Евгений Поддубный, работавший с Пушиным в одной группе.
На записи виден и сам оператор с перетянутой жгутом окровавленной ногой, а также бойцы с автоматом и антидроновым ружьем, готовые отбивать возможную атаку вражеских беспилотников.
Ранее стало известно, то оператор ВГТРК Пушин получил осколочное ранение при подрыве мины в Харьковской области. Он сам наложил себе на ногу жгут, чтобы замедлить кровопотерю, а военные тем временем экстренно доставили его в медпункт. Сейчас жизни журналиста ничего не угрожает.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что со дня гибели в зоне спецоперации военкора «Известий» Семена Еремина прошло 40 дней.
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