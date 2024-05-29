Ни у кого в мире: как российская «Тосочка» уничтожает даже бетонные подземелья ВСУ
Новейшая российская огнеметная система «ТОС-2» работает под Угледаром
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Мельников; 5-tv.ru
Новейшая огнеметная система обеспечивает поддержку штурмовиков ВС РФ под Угледаром.
В ДНР работает новейшая техника, где российские подразделения продолжают наступление под Угледаром. Их продвижение обеспечивает работа тяжелой огнеметной системы «ТОС-2». Она является следующим поколением легендарного «Солнцепека» и используется для огневой поддержки пехоты, танков, поражения открытых и закрытых огневых позиций.
Аналогов этой системе в мире не существует. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков увидел работу «Тосочки», как ее ласково называют бойцы.
Редкая возможность — увидеть модифицированную огнеметную систему в работе так близко. За безобидным названием «Тосочка» скрывается мощная сила.
Такого грозного оружия нет ни у кого в мире. Один снаряд весит двести килограммов. Внутри каждого находится специальная химическая смесь, которая при ударе воспламеняется. Температура в зоне поражения поднимается до трех тысяч градусов.
Под маскировочной сеткой — тщательно прикрытые модифицированные тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», чьи 18 снарядов буквально выжигают позиции врага на полях сражений.
«ТОС» уничтожает даже хорошо укрепленные забетонированные подземелья. Как раз в таких и засел враг в Угледаре. Теперь это — основная цель забайкальских огнеметчиков.
«Выехали. До противника у нас было более 15 километров. Экипаж отработал быстро, точно — живая сила и опорный пункт. Снаряды здесь больше и, естественно, больше поражение», — говорит командир огнеметного взвода с позывным «Саратов».
Вместо 24 направляющих — всего 18. При этом удары «Тосочки», по сравнению с ее предшественником, гораздо мощнее. Огнеметная система накрывает раскаленным облаком площадь в восемь футбольных полей. Но главное — это увеличенная дальность снарядов. Теперь это от десяти до 15 километров!
«На первой машине я работал, подъезжал очень близко к противнику, практически к линии соприкосновения, пять с половиной километров. Три минуты я отходил. На этой можно постоять подольше и поработать поточнее поразить врага. Поразили вышку, где были ретрансляторы, и человек десять, которые там рядом находились», — говорит командир машины «ТОС-2» с позывным «Банщик».
«Тосочка» — оружие не только грозное, но и высокотехнологичное. Системы наведения и управления огнем полностью автоматизированы.
«Благодаря навигационной системе облегчили нам работу. Машина сама себя высчитывает намного быстрее, чем мы с помощью буссоли. Сама себя определяет. Вводим координаты цели», — говорит командир огнеметного взвода с позывным «Саратов».
В отличие от первого гусеничного «Солнцепека», «Тосочка» уже на колесах. Разгоняется до 100 километров в час. Скорость — важнее всего, особенно когда нужно быстро уехать из-под ответного огня.
В кабине модифицированного «Солнцепека» достаточно просторно, внушительная панель, место водителя, два места для членов экипажа — командира машины и наводчика.
Огнеметные системы называют незаменимым спутником пехоты. Они помогают российским подразделениям вести наступление под Угледаром. После ударов «Солнцепека» и «Тосочки» уцелевшие противники сдаются без боя.
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