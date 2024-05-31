«Удар в спину Зеленскому»: Украина может лишиться обещанных Бельгией российских активов

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 90 0

Политолог Роман: Зеленский рискует лишиться обещанных Бельгией активов

«Удар в спину Зеленскому»: Украина может лишиться обещанных Бельгией российских активов

Фото: Reuters / KENZO TRIBOUILLARD

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Тема:
Спецоперация

Что может помешать Брюсселю отдать Киеву «русские миллиарды»?

Власти Бельгии передали главе киевского режима Владимиру Зеленскому только часть замороженных российских активов. И, если спецоперация РФ закончится через год, то страна ничего не будет должна Украине. Об этом сообщил политолог, руководитель представительского центра Донецкой народной республики (ДНР) в Бельгии Крис Роман в беседе с URA.RU.

По его словам, сейчас в Бельгии находится много «русских миллиардов». Сначала Брюссель будет распоряжаться 1,7 миллиарда. Именно такую сумму составляют проценты от российских активов.

При этом контракт между Бельгией и Украиной заключен на десять лет.

«Если предположить, что военный конфликт на Украине закончится через год, то тогда и самолеты поставлять больше не надо. Так что эта помощь либо удар в спину бельгийского народа, либо в спину Зеленскому», — отметил эксперт.

Политолог подчеркнул, что Бельгия собирается помогать Украине, пока та не станет членом НАТО. При этом в Брюсселе ожидают, что СВО может продлиться еще около десяти лет, что, согласно уставу военного блока, является еще одной препоной Киеву для вступления в альянс.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро и президент Украины Владимир Зеленский 28 мая подписали в Брюсселе двустороннее соглашение о безопасности, которое предусматривает поставки самолетов F-16 и оказание другой помощи Киеву.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Бельгия пообещала поставить Украине несколько десятков F-16.

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