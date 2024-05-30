«Про таких говорят — зажигалочка»: Угрюмов вспомнил, какой была Заворотнюк в студенческие годы

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 4 079 0

Угрюмов: Заворотнюк была зажигалочкой в студенческие годы

Фото, видео: Самолыго Юрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Звезда сериала «Моя прекрасная няня» ярко себя показала в театре Табакова.

Заслуженный артист России Сергей Ургрюмов вспомнил в беседе с 5-tv.ru, какой была его коллега по цеху Анастасия Заворотнюк.

«С Настей мы познакомились еще в начале девяностых, она училась на год старше в школе-студии МХАТ. Про таких говорят — зажигалочка. Позитив, радость дарила всем, кто был вокруг нее», — рассказал актер.

После вуза Заворотнюк служила в театре Олега Табакова вместе с Угрюмовым. Там она показала себя как яркая и талантливая актриса.

«Светлая память,  мои самые искренние соболезнования родным и близким», — рассказала актриса.

Ранее 5-tv.ru писал, что стало известно место и время прощания с звездой сериала «Моя прекрасная няня» Анастасией Заворотнюк. Оно состоится 1 июня в Покровском монастыре. Гражданская панихида начнется в 11:00 по московскому времени.

Анастасия Заворотнюк скончалась сегодня ночью на 54-м году жизни. Последние несколько лет актриса боролась с раком головного мозга. В последние несколько месяцев ее состояние резко ухудшилось.

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