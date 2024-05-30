Владимир Путин вручил государственные награды в Екатерининском зале Кремля
Орденами, знаками отличия и почетными званиями отмечены более тридцати выдающихся граждан РФ.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Владимир Путин вручил государственные награды в Екатерининском зале Кремля. Орденами, знаками отличия и почетными званиями отмечены более тридцати выдающихся граждан РФ.
К примеру, генеральному директору Большого театра Валерию Гергиеву вручен Орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени, губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову — Орден Мужества, экс-министра энергетики Шульгинова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени.
Также награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени бывший министр спорта Матыцин, а звезду Героя труда получила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
- 25 авг
- Герои в Кремле: Владимир Путин встретился с экипажем танка «Алеша»
- 23 мая
- «Мы чествуем выдающихся граждан России»: Путин вручает госнаграды в Кремле
- 15 февр
- Герой нашего времени: спасшего младенца в Балашихе машиниста представят к награде
- 16 июн
- В ДНР наградили комбата легендарной «Пятнашки» с позывным «Абхаз»
- 15 июн
- Путин наградил орденом Жукова 239-й гвардейский танковый полк
- 25 мая
- Список почетных граждан Санкт-Петербурга расширился накануне Дня города
- 21 апр
- МИД Молдавии вызвал российского посла из-за слов Марии Захаровой
- 15 мар
- Участникам спецоперации по защите Донбасса вручили госнаграды
- 29 нояб
- Родственникам ветеранов ВОВ под Вологдой вернули украденные 70 лет назад награды
- 17 сент
- Латвийский Сейм принял запрет на георгиевскую ленточку
Читайте также
34%
0.53 97.13
0.24
Нашли ошибку?