Владимир Путин вручил государственные награды в Екатерининском зале Кремля

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 175 0

Орденами, знаками отличия и почетными званиями отмечены более тридцати выдающихся граждан РФ.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Награды Победы

Владимир Путин вручил государственные награды в Екатерининском зале Кремля. Орденами, знаками отличия и почетными званиями отмечены более тридцати выдающихся граждан РФ.

К примеру, генеральному директору Большого театра Валерию Гергиеву вручен Орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени, губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову — Орден Мужества, экс-министра энергетики Шульгинова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени.

Также награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени бывший министр спорта Матыцин, а звезду Героя труда получила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Тема:
Награды Победы
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