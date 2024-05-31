«Была благодарна»: звезда «Моей прекрасной няни» поделилась воспоминаниями о Заворотнюк

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 307 0

Актриса Екатерина Дубакина: Заворотнюк никогда не страдала звездной болезнью

«Была благодарна»: звезда «Моей прекрасной няни» поделилась воспоминаниями о Заворотнюк

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк

Екатерина Дубакина рассказала о съемочных буднях с актрисой.

Анастасия Заворотнюк никогда не страдала звездной болезнью, несмотря на свою популярность. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала ее коллега по сериалу «Моя прекрасная няня» Екатерина Дубакина, сыгравшая в телевизионном проекте Машу Шаталину.

По словам артистки, Заворотнюк не требовала к себе какого-то особенного отношения и была готова отдаваться профессии на 100%.

«Помню Настю очень трудолюбивым, отзывчивым человеком. Она никогда не показывала свою усталость. Конечно, сложный был тогда график, когда снимался этот сериал», — вспоминает Дубакина.

Актриса отмечает, что можно было запросто обратиться к Анастасии за советом, и та всегда была готова прийти на помощь, особенно юным артистам, у которых «Моя прекрасная няня» был первым опытом съемок.

«Она была благодарна профессии за эту возможность, за свой звездный час. Она никогда не проявляла себя в актерском негативном смысле», — говорит Дубакина.

В 2019 году Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому, опухоль головного мозга на четвертой стадии. Артистка испробовала все известные медицине методы лечения, но болезнь оказалась сильнее.

В ночь на 30 мая 2024-го звезда умерла, ей было 53 года. По слухам, недуг сильно изменил внешность актрисы, и это было одной из причин ее скрытного образа жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что телеведущая Анфиса Чехова опубликовала в личном блоге видео, на котором запечатлена покойная Анастасия Заворотнюк.

Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк
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