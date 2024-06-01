ВС РФ нанесли массированный групповой удар по энергетическим объектам на Украине

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 173 0

Также наши бойцы поразили арсеналы хранения оружия НАТО.

ВС РФ нанесли массированный групповой удар по энергетическим объектам на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Спецоперация

ВС РФ нанесли массированный групповой удар по энергетическим объектам на Украине с помощью оружия большой дальности морского и воздушного базирования, об этом сообщает Министерство обороны России в ежедневной сводке.

Все цели удара были достигнуты. Он стал ответом на попытки террористического киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и транспорта РФ. Также известно, что наши бойцы поразили арсеналы хранения оружия НАТО.

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