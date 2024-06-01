ВС РФ нанесли массированный групповой удар по энергетическим объектам на Украине
Также наши бойцы поразили арсеналы хранения оружия НАТО.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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ВС РФ нанесли массированный групповой удар по энергетическим объектам на Украине с помощью оружия большой дальности морского и воздушного базирования, об этом сообщает Министерство обороны России в ежедневной сводке.
Все цели удара были достигнуты. Он стал ответом на попытки террористического киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и транспорта РФ. Также известно, что наши бойцы поразили арсеналы хранения оружия НАТО.
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