ВС РФ нанесли массированный групповой удар по энергетическим объектам на Украине с помощью оружия большой дальности морского и воздушного базирования, об этом сообщает Министерство обороны России в ежедневной сводке.

Все цели удара были достигнуты. Он стал ответом на попытки террористического киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и транспорта РФ. Также известно, что наши бойцы поразили арсеналы хранения оружия НАТО.