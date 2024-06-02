Разгромили опорники врага. Как ВС РФ взяли «неприступные крепости» ВСУ в ДНР

Российские силы усиливают натиск на южно-донецком направлении, заставляя бежать националистов с поля боя.

Российская армия готовится встретить первую партию F-16. За минувшую неделю нанесено 25 групповых ударов по военным аэродромам и ангарам, позиционным районам ПВО и пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также иностранных наемников. Подтверждено поражение объектов на аэродромах Староконстантинов (Хмельницкая область) и Стрый (Львовская область). Их, как полагают эксперты, готовили к размещению американских истребителей.

Кроме того, поступают сообщения о поражении подземных командных пунктов на Яворовском полигоне, где натовские инструкторы с 2014 года готовили боевиков ВСУ, а затем он стал пунктом приема иностранных наемников. Первый удар в самом начале спецоперации по Яворовскому полигону произвел на них такое впечатление, что многие передумали и вернулись домой с испугу. В этот раз на объект не пожалели гиперзвуковых «Кинжалов». Значит, цель была значимая.

В ближайшее время спонсоры должны передать первые F-16 Украине. В США на этой неделе закончили переподготовку на эти истребители первого набора украинских пилотов, а из Нидерландов как раз вернулись техники, обученные чинить эти истребители. Не так уж и трудно сложить один плюс один: Киев считает F-16 очередным чудо-оружием, как Javelin, Bayraktar и так далее. С их помощью он обещает остановить или, по крайней мере, замедлить продвижение российских войск, которое мы наблюдаем на всех фронтах, даже одном из самых тяжелых — южно-донецком. Там выстроен мощный укрепрайон ВСУ вокруг шахт Угледара. Наши войска обходят его сейчас с севера. Репортаж с передовой Кирилла Олькова.

Один из самых напряженных участков южно-донецкого фронта, передовой отряд сахалинских штурмовиков готовится к высадке на окраине Новомихайловки. Российская армия усиливает натиск на этом участке. Взяв под контроль Новомихайловку, наши войска двинулись дальше в сторону Константиновки.

Это кадры внезапной атаки на вражеские рубежи. Бойцы разделились: первая группа, чтобы не выдать себя, пошла пешком, вторая передвигалась на бронетехнике. По центру работал танк, он защищал оба фланга.

«Противник на протяжении нескольких лет создавал укрепрайоны там неприступные крепости», — сообщает командир штурмовой роты с позывным «Волк».

Противник досконально знает эту местность и глубоко окопался. На пути штурмовиков встречаются замаскированные окопы и пулеметные гнезда. Избавиться от скрытой угрозы помогают расчеты противотанкистов. Штурмовые группы работают на острие, идут вперед, ориентируются на данные воздушной разведки.

Оператор БПЛА с позывным «Лаки» в прошлом и сам штурмовик. Он одним из первых заходил в Новомихайловку, знает все тайны врага.

«С земли ты не замечаешь многие детали. С воздуха при штурме того же блиндажа или укрепа видно скопление сил на 12 часов, три вражеских единицы. Они пойдут не вслепую, а будут знать, какое количество там людей», — рассказал оператор БПЛА с позывным «Лаки».

Беспилотники засекли движение в опорнике, враг стягивает к нему технику, ее координаты тут же передают артиллерии.

МСТА работает и по артиллерийским расчетам и по минометам практически, по любым вражеским целям уничтожая каждую из них.

Бойцы группировки «Восток» подбираются к Угледару одновременно с двух сторон с юга: со стороны Никольского и с северо-восточных рубежей, Новомихайловки и Константиновки. Задача сомкнуть группировки в одной точке, перерезать пути снабжения и взять Угледар в осаду.

Придется задействовать всю крупнокалиберную огневую мощь. ТОС-2, известный как «Тосочка», планомерно выжигает хорошо укрепленные забетонированные подземелья.

Зачистив очередной укрепрайон, наши войска подошли вплотную к Константиновке, значительно улучшив свои позиции под Угледаром.