При детонации боеприпаса в Белгородской области погиб чиновник Игорь Нечипоренко

При детонации боеприпаса после обстрела Белгородской области погиб заместитель главы администрации Корочанского района региона Игорь Нечипоренко. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Известно, что при обстреле Шебекино сейчас также пострадали шесть мирных граждан. В данный момент объявлена ракетная опасность, рекомендуется спустится в подвал и оставаться там до получения специального сигнала.