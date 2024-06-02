Здоровая еда? 33 человека отравились едой из доставки правильного питания в Калининграде
33 человека отравились едой из доставки правильного питания в Калининграде
Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska
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По факту оказания услуг ненадлежащего качества возбуждено уголовное дело.
Продукцией незаконно организованной фирмы по доставке правильного питания отравились 33 человека в Калининграде. Об этом сообщило региональное управление СК РФ.
В ведомстве уточнили, что фирму организовал местный индивидуальный предприниматель, не уведомивший о своей деятельности органы Роспотребнадзора. Установлено, что изготовление блюд на предприятии происходило в антисанитарных условиях.
По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, возбуждено уголовное дело.
Аналогичный случай ранее произошел в Петербурге. Там готовой едой, заказанной на дом, отравились 34 человека. На производстве компании-изготовителя зафиксировали многочисленные нарушения санитарных норм и технологии приготовления.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роскачество выступило с инициативой создания в кафе, ресторанах и на пищевом производстве обязательных отделов технического контроля по подобию тех, что работали на предприятиях советского пищепрома.
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