Гаубицы «Мста-Б» разгромили опорники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 127 0

Расчеты САУ «Мста-С» уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу ВСУ

Фото, видео: Полегенько Александр / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Артиллеристы в круглосуточном режиме наносят точные удары по объектам противника.

Расчеты самоходных гаубиц (САУ) «Мста-С» уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу ВСУ в зоне проведения спецоперации. Самые яркие кадры — смотрите в материале 5-tv.ru.

Артиллерийские подразделения группировки войск «Запад» в круглосуточном режиме наносят точные удары по позициям, военной технике и живой силе украинских националистов.

Бойцы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику. Стрельба может производиться как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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