Гаубицы «Мста-Б» разгромили опорники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты САУ «Мста-С» уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу ВСУ
Фото, видео: Полегенько Александр / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Артиллеристы в круглосуточном режиме наносят точные удары по объектам противника.
Расчеты самоходных гаубиц (САУ) «Мста-С» уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу ВСУ в зоне проведения спецоперации. Самые яркие кадры — смотрите в материале 5-tv.ru.
Артиллерийские подразделения группировки войск «Запад» в круглосуточном режиме наносят точные удары по позициям, военной технике и живой силе украинских националистов.
Бойцы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику. Стрельба может производиться как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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