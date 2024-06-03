Артиллеристы в круглосуточном режиме наносят точные удары по объектам противника.

Расчеты самоходных гаубиц (САУ) «Мста-С» уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу ВСУ в зоне проведения спецоперации. Самые яркие кадры — смотрите в материале 5-tv.ru.

Артиллерийские подразделения группировки войск «Запад» в круглосуточном режиме наносят точные удары по позициям, военной технике и живой силе украинских националистов.

Бойцы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику. Стрельба может производиться как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.