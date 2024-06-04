Кирби: США разрешили Украине только точечные удары по территории РФ

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 17 0

В Белом доме огласили условия предоставления вооружения Незалежной.

Кирби: США разрешили Украине только точечные удары по территории РФ

Фото: Колядин Павел / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

США разрешили Украине наносить только точечные удары по объектам на территории России. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби во время брифинга. Он сказал, что украинские боевики будут использовать американское оружие исключительно «для самозащиты».

«Если они знают, что прямо через границу находится российское подразделение, со стороны которого вот-вот последует атака, то здравый смысл требует позволить им использовать полученное от США оружие», — заявил Кирби.

Он отметил, что Белый дом по-прежнему запрещает Украине использовать дальнобойные ракеты.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 для нанесения ударов по РФ.

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Спецоперация
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