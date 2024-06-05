Расчет комплекса «Бастион» громит наземные цели ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 14 0

Ракетный комплекс «Бастион» успешно выполнил пуски крылатых ракет по целям ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские войска продолжают успешное наступление в зоне спецоперации.

Личный состав берегового ракетного комплекса «Бастион» Черноморского флота успешно выполнил пуски крылатых ракет по наземным объектам ВСУ в ходе боевого дежурства в зоне спецоперации на Украине.

Получение точных данных с координатами целей позволили отряду оперативно выдвинуться в позиционный район и нанести точный удар. Подтверждено поражение ряда наземных целей. Самые яркие кадры — смотрите в материале 5-tv.ru.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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