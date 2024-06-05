Артиллеристы разгромили полевой склад боеприпасов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчет САУ «Акация» нанес удары по пехоте ВСУ и уничтожил склад боеприпасов
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Вооруженные силы России успешно наступают в зоне проведения спецоперации на Украине.
Расчет САУ «Акация» группировки войск «Запад» смог сорвать очередную ротацию подразделения ВСУ, артиллеристы нанесли удар по позициям пехоты противника и уничтожили полевой склад боеприпасов. Самые яркие кадры — смотрите в материале 5-tv.ru.
Подготовку смены личного состава удалось засечь при помощи беспилотного летательного аппарата, который отследил передвижение грузового автомобиля, перевозившего военных.
После получения целеуказания российские артиллеристы нанесли высокоточные удары по позициям пехоты и уничтожить замаскированный в лесной зоне склад с оружием и боеприпасами, после чего покинули зону ведения огня, чтобы избежать ответного удара.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 5 июн
- «Множит беззаконие»: Украине предрекли гибель из-за действий Зеленского
- 5 июн
- Дважды. Байден встретится с Зеленским в Европе
- 5 июн
- Расчет комплекса «Бастион» громит наземные цели ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 5 июн
- Взаперти. Украинцев с двойным гражданством больше не выпустят из родной страны
- 5 июн
- Господин никто. Почему Зеленский больше не может представлять Украину?
- 4 июн
- Станут законной целью? Что ждет французских военных на Украине
- 4 июн
- Приоритетная цель: как российские «Орланы» вычисляют позиции ВСУ
- 4 июн
- В Италии призвали Макрона поехать на Украину для участия в конфликте
- 4 июн
- Российские войска сбили украинский Су-25 на запорожском направлении
- 4 июн
- «Народный фронт» отправит уникальные внедорожники для нужд СВО
Читайте также
88%
-0.62 96.56
-0.31
Нашли ошибку?