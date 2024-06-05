Взаперти. Украинцев с двойным гражданством больше не выпустят из родной страны
Украинские власти запретили покидать страну мужчинам с двойным гражданством
Фото: Верещагин Архип / ТАСС
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На Украине продолжается тотальная мобилизация. Киевский режим, видимо, намерен биться «до последнего украинца».
Люди с двойным гражданством теперь не смогут покинуть Украину. Киевский режим, по всей видимости, собрался погубить всех своих граждан. Мужчин, имеющих несколько паспортов, в возрасте от 18 до 60 уровняли в правовом статусе с остальными украинцами, теперь даже они не смогут сбежать от кровавой мобилизации. Об этом сообщило посольство США в Киеве на своем официальном сайте.
«Украинское законодательство не признает двойного гражданства. Таким образом, лица с двойным гражданством США и Украины рассматриваются исключительно как граждане Украины во время пребывания на Украине, и на них распространяются права и обязанности граждан Украины. Согласно военному положению на Украине, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну», — написали в сообщении.
Дипведомство отметило, что до этого люди с двойным гражданством могли покидать Украину, если сняли с регистрации свое место жительство в Незалежной и зарегистрировали его в Штатах.
Посольство отметило, что они ограничены в своих возможностях и не могут поменять законодательство Украины или как-то повлиять на мобилизацию. При этом ведомство порекомендовало людям с двойным гражданством на территории Незалежной как-то укрыться, а тем, кто сейчас находится в США, ни в коем случае не прилетать на Украину.
Всеобщая мобилизация объявлена на Украине с февраля 2022 года. С тех пор она неоднократно ужесточалась. Категории граждан, которые попадают под нее, все время расширяются. Власти страны пытаются привлечь к участию в военных действиях максимальное количество людей, несмотря на их сопротивление.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что работа оборонных предприятий Украины оказалась под угрозой из-за мобилизации.
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