Взаперти. Украинцев с двойным гражданством больше не выпустят из родной страны

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 22 0

Украинские власти запретили покидать страну мужчинам с двойным гражданством

Взаперти. Украинцев с двойным гражданством больше не выпустят из родной страны

Фото: Верещагин Архип / ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

На Украине продолжается тотальная мобилизация. Киевский режим, видимо, намерен биться «до последнего украинца».

Люди с двойным гражданством теперь не смогут покинуть Украину. Киевский режим, по всей видимости, собрался погубить всех своих граждан. Мужчин, имеющих несколько паспортов, в возрасте от 18 до 60 уровняли в правовом статусе с остальными украинцами, теперь даже они не смогут сбежать от кровавой мобилизации. Об этом сообщило посольство США в Киеве на своем официальном сайте.

«Украинское законодательство не признает двойного гражданства. Таким образом, лица с двойным гражданством США и Украины рассматриваются исключительно как граждане Украины во время пребывания на Украине, и на них распространяются права и обязанности граждан Украины. Согласно военному положению на Украине, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну», — написали в сообщении.

Дипведомство отметило, что до этого люди с двойным гражданством могли покидать Украину, если сняли с регистрации свое место жительство в Незалежной и зарегистрировали его в Штатах.

Посольство отметило, что они ограничены в своих возможностях и не могут поменять законодательство Украины или как-то повлиять на мобилизацию. При этом ведомство порекомендовало людям с двойным гражданством на территории Незалежной как-то укрыться, а тем, кто сейчас находится в США, ни в коем случае не прилетать на Украину.

Всеобщая мобилизация объявлена на Украине с февраля 2022 года. С тех пор она неоднократно ужесточалась. Категории граждан, которые попадают под нее, все время расширяются. Власти страны пытаются привлечь к участию в военных действиях максимальное количество людей, несмотря на их сопротивление.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что работа оборонных предприятий Украины оказалась под угрозой из-за мобилизации.

Тема:
Спецоперация
5 июн
Господин никто. Почему Зеленский больше не может представлять Украину?
4 июн
Станут законной целью? Что ждет французских военных на Украине
4 июн
Приоритетная цель: как российские «Орланы» вычисляют позиции ВСУ
4 июн
В Италии призвали Макрона поехать на Украину для участия в конфликте
4 июн
Российские войска сбили украинский Су-25 на запорожском направлении
4 июн
«Народный фронт» отправит уникальные внедорожники для нужд СВО
4 июн
Войска России уничтожили 18 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха»
4 июн
В МИД сообщили о попытках Зеленского упросить глав СНГ приехать на саммит в Швейцарии
4 июн
В США предупредили Макрона о возможном ответе Путина на решение по Украине
4 июн
«Мир прямо сейчас!»: во Франции вызвало ужас видео с задержанием из Днепропетровска
+17° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
88.76
-0.62 96.56
-0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
2:56
Американский разведывательный беспилотник заметили недалеко от Ялты
2:38
Это есть нельзя: какие популярные продукты опасны для человека
2:21
Взаперти. Украинцев с двойным гражданством больше не выпустят из родной страны
2:03
Господин никто. Почему Зеленский больше не может представлять Украину?
1:51
Глава «Империи сильнейших ведьм» Полынь задержана: что натворила колдунья?

Сейчас читают

Бузова извинилась за откровенный образ на концерте в Уфе
Психолог рассказал, как спасти ребенка, которого буллят в школе
«Чтоб на мясо не отправили»: пленный боевик рассказал, почему вступил в «Азов»*
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео