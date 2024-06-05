Наследство Анастасии Заворотнюк: кому достанется многомиллионное имущество

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» скончалась из-за рака мозга 29 мая, в первый день лета ее похоронили на Троекуровском кладбище.

Семья и поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк простились с ней 1 июня. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» упокоилась на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище, рядом с могилами народной артистки РФ Нины Руслановой и народного артиста СССР Николая Сличенко. Перед тем, как ее гроб опустили в землю, вдовец Петр Чернышев плакал перед ним на коленях.

Близкие говорили о покойной как о человеке, излучавшем жизненную силу и позитив. Фигуристка Татьяна Навка в личном блоге писала, что Заворотнюк никогда не унывала, и рядом с ней было очень спокойно. Похожей была ее героиня Виктория Прутковская — та самая «прекрасная няня». За эту роль бывшая артистка Театра-студии Олега Табакова получила премию ТЭФИ.

За годы работы в кино и на сцене Заворотнюк заработала не только народное признание. У нее с мужем был 700-метровый особняк в Новомосковском районе стоимостью около 160 миллионов рублей. В 2021-м дом переоформили на детей Анастасии Анну и Майкла. В собственности звезды также были автомобили, квартира в центре Москвы (50 миллионов) и в районе Раменки (около 80 миллионов).

В интервью «Вечерней Москве» адвокат Елена Калиничева отметила, что все имущество актрисы, согласно закону, будет разделено на приобретенное «до» и «после» заключения брака с Петром Чернышевым. Нажитое семьей делится пополам между вдовцом, матерью и детьми Заворотнюк. То, что было у артистки до замужества в равных долях получат все ее наследники. О завещании ничего неизвестно.

Ранее, писал 5-tv.ru народный артист РСФСР Михаил Боярский раскрыл правду о романе Анастасии Заворотнюк и Сергея Жигунова.