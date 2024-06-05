«В девять раз»: гендиректор МСП рассказал о росте торгующих онлайн-компаний
Глава корпорации МСП Исаевич: число торгующих онлайн компаний выросло в 9 раз
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Особенно представителей малого и среднего бизнеса стало больше в последние два года.
В России число представителей малого и среднего бизнеса, которые занимаются онлайн-торговлей, выросло в девять раз с 2019 года. Основная доля таких компаний пришлась на последние два года.
Об этом заявил гендиректор АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Александр Исаевич в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме.
«Если мы посмотрим с 2019 года, то мы видим, что большое количество компаний занимается онлайн торговлей. На сегодняшний день рост к 2019 году составляет в девять раз. Большее количество появилось последние два года и это объяснимо: вместе с ростом маркетплейсов, которые тоже определенные предпринимательским видом деятельности занимаются, растут и субъекты МСП», — сказал он.
Так, продолжил Исаевич, на сегодняшний день порядка 38 тысяч компаний занимаются производством одежды, причем их число продолжает расти. К тому же с помощью российских МСП замещается разная продукция в других странах. Уже было много случаев, когда обычные предприниматели замещали сложные вещи.
«Уже порядка 11 стран, порядка 230 компаний, частных компаний, которые ищут российских МСП для того, чтобы заместить», — добавил Исаевич.
В Северной Столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.
С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».
Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что банк «РОССИЯ» и холдинг «Новосталь-М» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписан в рамках Петербургского международного экономического форума.
- 5 июн
- «Мы на лидирующих позициях»: в России зарегистрированы почти 30 медизделий с ИИ
- 5 июн
- Родословное древо Путина показали на ПМЭФ-2024
- 5 июн
- «Мы не останемся без качественных лекарств»: в РФ растет число производителей
- 5 июн
- На ПМЭФ состоялось открытие платформы «Росконгресс Урбан Хаб»
- 5 июн
- Делегат от ОАЭ назвал развитие сотрудничества с Россией причиной участия в ПМЭФ
- 5 июн
- Банк «РОССИЯ» совместно с УК «Визант Групп» начнут развитие курортной зоны в Крыму
- 5 июн
- Делегат Молдавии на ПМЭФ-2024 назвал «потугами горстки людей» действия Кишинева
- 5 июн
- «Письмо конструктора Королева с МКС»: на ПМЭФ появился стенд подарков для богатых
- 5 июн
- Глава оператора Пулково на ПМЭФ рассказал об авиашаттлах между Москвой и Петербургом
- 5 июн
- Электрическую Lada e-Niva Travel представил АвтоВАЗ на ПМЭФ
Читайте также
54%
-0.62 96.56
-0.31
Нашли ошибку?