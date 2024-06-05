«В девять раз»: гендиректор МСП рассказал о росте торгующих онлайн-компаний

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 26 0

Глава корпорации МСП Исаевич: число торгующих онлайн компаний выросло в 9 раз

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2024

Особенно представителей малого и среднего бизнеса стало больше в последние два года.

В России число представителей малого и среднего бизнеса, которые занимаются онлайн-торговлей, выросло в девять раз с 2019 года. Основная доля таких компаний пришлась на последние два года.

Об этом заявил гендиректор АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Александр Исаевич в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме.

«Если мы посмотрим с 2019 года, то мы видим, что большое количество компаний занимается онлайн торговлей. На сегодняшний день рост к 2019 году составляет в девять раз. Большее количество появилось последние два года и это объяснимо: вместе с ростом маркетплейсов, которые тоже определенные предпринимательским видом деятельности занимаются, растут и субъекты МСП», — сказал он.

Так, продолжил Исаевич, на сегодняшний день порядка 38 тысяч компаний занимаются производством одежды, причем их число продолжает расти. К тому же с помощью российских МСП замещается разная продукция в других странах. Уже было много случаев, когда обычные предприниматели замещали сложные вещи.

«Уже порядка 11 стран, порядка 230 компаний, частных компаний, которые ищут российских МСП для того, чтобы заместить», — добавил Исаевич.

В Северной Столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».
Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что банк «РОССИЯ» и холдинг «Новосталь-М» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписан в рамках Петербургского международного экономического форума.

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