Родословное древо Путина показали на ПМЭФ-2024

Огромная карта захватила 12 поколений президента РФ.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Родословное древо президента России Владимира Путина представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.
Огромная карта вывешена на стенде генеалогической компании «Дома семейных традиций «Кристиан». Эта организация специализируется на проведении генеалогических экспертиз, позволяющих узнать то, что невозможно найти самостоятельно о своем происхождении.
На ней представлено 12 поколений семьи президента, начиная с 1600 года. Первые родственники лидера РФ были из Тверской области. Они были крестьянами.
Древо выполнено в стиле старинных бумаг с вензелями и обрамлено шикарной широкой рамой из дерева. Эта уникальная экспозиция, которая позволяет наглядно разглядеть всю родословную Путина, доступна всем посетителям ПМЭФ-2024.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на ПМЭФ состоялось открытие платформы «Росконгресс Урбан Хаб».
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