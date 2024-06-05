На ПМЭФ состоялось открытие платформы «Росконгресс Урбан Хаб»

В первый день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), в «Экспофоруме» состоялось открытие дискуссионной платформы «Росконгресс Урбан Хаб». Здесь собрались самые крупные девелоперы России.

Советник фонда «Росконгресс», эксперт по развитию городов и территорий, создатель бюро «Master's Plan» Юлия Зубарик в ходе выступления заявила, что программа работы дискуссионной платформы разработана в постоянном взаимодействии с крупнейшими девелоперами страны. Составление программы основывалось на том, какие вопросы волнуют самих девелоперов.

«Поэтому у нас есть достаточно прагматичные темы: мастер-планы, КРТ, финансовые инструменты, инфраструктурные нацпроекты. И, конечно, у нас есть место творчеству и будущему. У нас есть такие темы, как города будущего, где будем говорить про комфортную среду, технологии будущего строительства, про архитектуру, как она влияет на людей и что с ней будет происходить дальше», — подчеркнула Зубарик.

Управляющий партнер по сегменту «Регионы» группы компаний «ФСК» Алексей Алмазов, в свою очередь, обратил внимание на то, как много участников собрала площадка.

«Суть площадки — дискуссионная площадка без галстуков, скучных презентаций и в свободном формате общения», — сообщил Алмазов, добавив, что участники могут открыто задавать разные вопросы подрядчикам и органам власти.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на ПМЭФ появился стенд подарков для богатых.