Нас не сломить: МИД РФ заявил о стойкости России и Венесуэлы перед западными санкциями

В латиноамериканском департаменте ведомства заявили об укреплении взаимоотношений между нашими странами.

Самодостаточность экономики России и Венесуэлы смогла проявиться на фоне западных санкций. Об этом во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

«Никакие происки и санкции не сломили ни нас, ни венесуэльцев, а, напротив, они помогли народам наших стран, правительствам, бизнесменам найти внутренние силы для того, чтобы наращивать национальное производство и повышать самодостаточность экономики», — заявил политик во время сессии «Россия — Венесуэла».

По словам Александра Щетинина, Россия и Венесуэла сотрудничают на основе равноправия и взаимного уважения интересов.

ПМЭФ-2024

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира.

В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

Ранее 5-tv.ru писал, что на ПМЭФ заявили об укреплении отношений РФ и Бразилии.