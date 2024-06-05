Нас не сломить: МИД РФ заявил о стойкости России и Венесуэлы перед западными санкциями
Дипломат Александр Щетинин заявил об экономической стойкости России и Венесуэлы
Фото, видео: Терещенко Михаил / ТАСС; 5-tv.ru
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В латиноамериканском департаменте ведомства заявили об укреплении взаимоотношений между нашими странами.
Самодостаточность экономики России и Венесуэлы смогла проявиться на фоне западных санкций. Об этом во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
«Никакие происки и санкции не сломили ни нас, ни венесуэльцев, а, напротив, они помогли народам наших стран, правительствам, бизнесменам найти внутренние силы для того, чтобы наращивать национальное производство и повышать самодостаточность экономики», — заявил политик во время сессии «Россия — Венесуэла».
По словам Александра Щетинина, Россия и Венесуэла сотрудничают на основе равноправия и взаимного уважения интересов.
ПМЭФ-2024
В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира.
В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.
Ранее 5-tv.ru писал, что на ПМЭФ заявили об укреплении отношений РФ и Бразилии.
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