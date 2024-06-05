Нас не сломить: МИД РФ заявил о стойкости России и Венесуэлы перед западными санкциями

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 24 0

Дипломат Александр Щетинин заявил об экономической стойкости России и Венесуэлы

Фото, видео: Терещенко Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ПМЭФ 2024

В латиноамериканском департаменте ведомства заявили об укреплении взаимоотношений между нашими странами.

Самодостаточность экономики России и Венесуэлы смогла проявиться на фоне западных санкций. Об этом во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

«Никакие происки и санкции не сломили ни нас, ни венесуэльцев, а, напротив, они помогли народам наших стран, правительствам, бизнесменам найти внутренние силы для того, чтобы наращивать национальное производство и повышать самодостаточность экономики», — заявил политик во время сессии «Россия — Венесуэла».

По словам Александра Щетинина, Россия и Венесуэла сотрудничают на основе равноправия и взаимного уважения интересов.

ПМЭФ-2024

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира.

В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

Ранее 5-tv.ru писал, что на ПМЭФ заявили об укреплении отношений РФ и Бразилии.

Тема:
ПМЭФ 2024
5 июн
Путин: Россия готова сотрудничать с любым избранным президентом США
5 июн
«В этом году оформим»: Решетников рассказал о законопроекте МСП+
5 июн
Нашу продукцию ждут в Индии и Китае: в РПКА заявили о развитии экспорта российской косметики
5 июн
«Это настоящий трудовой подвиг»: в АвтоВАЗе назвали главный плюс новой Lada Iskra
5 июн
Можно даже диабетикам: на ПМЭФ представили первые в России конфеты со сладким белком
5 июн
«Вопрос времени»: в России не исключили возникновение новой эпидемии
5 июн
«Технологически независимая»: АвтоВАЗ представил новую Lada Iskra на ПМЭФ
5 июн
Как проходит первый день ПМЭФ: главные темы и соглашения
5 июн
Деловая столица мира: ПМЭФ-2024 собрал рекордное количество участников
5 июн
Банк «РОССИЯ» и ГК «Полипласт» договорились о сотрудничестве
+24° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
88.74
-0.02 96.44
-0.12
Одним — отдых, другим — работа: финансовый гороскоп на лето 2024

Последние новости

21:30
Путин: ВСУ в месяц теряют 50 тысяч человек убитыми и ранеными
21:25
Когда будут известны результаты ЕГЭ-2024 и где их найти
21:15
Путин: Россия готова сотрудничать с любым избранным президентом США
21:12
Путин: Россия не нападала, а защищалась
21:07
«В этом году оформим»: Решетников рассказал о законопроекте МСП+
20:55
Нашу продукцию ждут в Индии и Китае: в РПКА заявили о развитии экспорта российской косметики

Сейчас читают

«Извините, затупили!»: сбежавшие из России компании просят «понять и простить»
Родословное древо Путина показали на ПМЭФ-2024
Жертвы беспощадной болезни: пять красавиц-актрис, умерших от рака молодыми
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака