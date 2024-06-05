Путин: ВСУ в месяц теряют 50 тысяч человек убитыми и ранеными
Украинская армия испытывает нехватку в живой силе на боле боя.
Фото, видео: Reuters / VIACHESLAV RATYNSKYI; 5-tv.ru
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ВСУ теряют в месяц, по самым скромным подсчетам, по 50 тысяч человек. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств.
«По нашим подсчетам, в месяц украинская армия теряет примерно 50 тысяч человек — это и санитарные и безвозвратные потери, и то, и другое. Хотя, безвозвратные и санитарные у них 50 на 50 примерно», — сказал он.
Российский лидер отметил, что мобилизация на Украине направлена лишь на восполнение огромных потерь на поле боя.
Также Путин добавил, что на настоящий момент в России находятся 6465 украинских военнопленных, а российских на Украине — 1348.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что украинцев с двойным гражданством больше не выпустят из родной страны.
Всеобщая мобилизация объявлена на Украине с февраля 2022 года. С тех пор она неоднократно ужесточалась. Категории граждан, которые попадают под нее, все время расширяются. Власти страны пытаются привлечь к участию в военных действиях максимальное количество людей, несмотря на их сопротивление.
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