Путин: России не дают расследовать гибель своих журналистов на Украине

Россия хочет расследовать гибель своих журналистов на Украине, но ей не дают этого сделать. Об этом завил президент РФ Владимир Путин на встрече с главными мировыми информагентствами на полях ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум).

«Как минимум 30 человек погибли, наших журналистов. И никто не дает нам возможность расследовать то, что с ними произошло», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что мешают работе в этом направлении страны Запада. При этом Путин отметил, что Россия готова помочь выяснить обстоятельства гибели французского журналиста агентства AFP Армана Сольдена на Украине. Корреспондент погиб год назад на окраине Часова Яра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что оператор российского телеканала Александр Пушин получил ранение в зоне СВО. Он пострадал при подрыве мины в Харьковской области.