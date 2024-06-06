Повышенный интерес: как проходит второй день ПМЭФ-2024 в Петербурге

Участники продолжают прибывать — стенды в выставочных зонах работают с самого раннего утра.

Популярность вкладов растет — за год депозиты выросли примерно на четверть, а банковская система пополнилась на десять триллионов рублей. Такими цифрами поделилась глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на сессии ПМЭФ, посвященной российской экономике.

Сегодня стартовала основная часть деловой программы. В этом году к форуму — повышенный интерес. В нулевой день работы площадки посетили примерно 19 тысяч человек. Столько же, например, побывало в 2019-м году за все дни.

Всего же запланировано более 150 сессий на самые разные темы — от искусственного интеллекта до геополитики. О ключевых вопросах повестки первого дня рассказал корреспондент «Известий» Алексея Полторанина.

В очередной день Петербургского экономического форума его участники продолжают прибывать — стенды в выставочных зонах работают с самого раннего утра.

На площадке Татарстана представлен отечественный лифт. Серийное производство началось только два месяца назад, все выполнено в национальном стиле. Местный завод-изготовитель пришел на смену ушедшим иностранным компаниям.

Российскую экономику в условиях санкций сегодня обсуждают на одной из сессий с профильными министрами. Несмотря на внешнее давление, Россия показала свою устойчивость благодаря масштабным мерам поддержки. Это и помощь бизнесу, сокращение числа проверок предпринимателей.

«Мы научились лучше управлять бюджетными деньгами, лучше их использовать, тратить. И вот такая система целеполагания, система ответственности, система показателей за использование каждого рубля — она была выстроена в последние годы», — сказал министр финансов России Антон Силуанов.

По оценке Всемирного банка, РФ поднялась на пятую позицию в рейтинге роста экономик мира. Появился класс розничных инвесторов. Если в 2017-м таких было 100 тысяч человек, то теперь почти четыре миллиона. Ипотечное финансирование стало долгосрочным.

Чтобы кредиты стали более доступными, глава Центробанка предлагает сокращать льготные программы.

«Есть выбор — бюджет может увеличить эти льготные программы сейчас. Но тогда для всех остальных кредит будет недоступный, мы должны понимать. Либо объемы льготных программ сокращать, строго приоритезировать только на какое-то самое нужное, и кредит будет более доступен для всех остальных, в том числе, и инвестиционный», — сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Заместитель главы администрации президента Максим Орешкин называет ключевые задачи правительства на будущие годы. Одна из главных — это модернизация вооруженных сил с учетом опыта СВО. И главное — экономический суверенитет: технологии, кадры и финансы.

«Перед страной, перед органами власти поставлены очень амбициозные задачи, задачи по разным направлениям с точки зрения качества жизни людей, с точки зрения благосостояния жизни людей. И вот сейчас ключевая задача — это перезапуск этой повестки развития и выстраивание всей системы, всей экономической модели», — сообщил Максим Орешкин.

К 2030 году рождаемость должна вырасти на 1,6%, а к 2036-му — почти в два раза. Продолжительность жизни увеличится до 81 года.

Задач много. Все это — в новом указе президента о национальных целях развития России.

«Эффективно тратить каждую копейку — вот самое главное. Потому что денег много не бывает. Но вопрос, как ими распорядиться — это самое главное», — отметил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Объемы инвестиций должны увеличиться на 60%, а доля импорта через шесть лет должна сократиться до 17%.

При этом Россия готова и дальше сотрудничать в товарообороте с дружественными странами. По словам вице-премьера Александра Новака, примерно 80% экспорта энергоресурсов перенаправлено в Африку и Латинскую Америку.

«В этом году за четыре месяца мы поставляем 95% нефти и, соответственно, нефтепродуктов. Поэтому на сегодняшний день мы полностью обеспечиваем наш экспорт», — сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Ближайшая цель — войти в четверку экономик мира. И для этого есть все предпосылки.