Банк «РОССИЯ» и правительство Воронежской области договорились о сотрудничестве

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 20 0

Соглашение было подписано на полях ПМЭФ-2024.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2024

Акционерный Банк (АБ) «РОССИЯ» и правительство Воронежской области заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан 6 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Свои подписи в соглашении поставили председатель совета директоров банка Михаил Клишин и губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Сотрудничество сторон предусматривает привлечение инвестиций в экономику региона, участие в социальных и инвестиционных проектах, реализуемых на территории области, а также развитие и внедрение современных банковских технологий и банковской инфраструктуры и повышение инвестиционной и инновационной активности бизнес-сферы области.

«Мы рассматриваем Воронежскую область как базовый регион для работы со всем Центральным Черноземьем. Более десяти лет Банк „РОССИЯ“ сотрудничает с ведущими предприятиями региона из самых разных отраслей — авиа- и машиностроения, пищеперерабатывающей промышленности и сферы производства продуктов питания», — отметил Клишин.

По его словам, соглашение будет способствовать росту темпов развития экономики региона и послужит импульсом для участия банка в новых инфраструктурных и инвестиционных проектах.

Александр Гусев подчеркнул, что банк «РОССИЯ» имеет высочайшую репутацию как национальный институт развития, что позволит региону повысить инвестиционную активность и придать импульс экономике.

«В выигрыше окажутся субъекты промышленности, бизнеса и жители области, пользующиеся банковскими услугами», — сказал глава региона.

Гусев также отметил важность ПМЭФ, благодаря которому структурируются взаимоотношения регионов с организациями, желающими вкладывать финансы в созидательные дела.

Стоит отметить, что днем ранее банк «РОССИЯ» заключил соглашение о сотрудничестве с ленинградским научно-производственным объединением (ЛНПО) «Позитрон», которое предусматривает финансирование проектов в сфере производства ноутбуков на сумму не менее 10 миллиардов рублей с 2024 по 2026 год.

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