РФПИ и партнеры сообщили о запуске Белопорожских ГЭС в Карелии

В Карелии запустили Белопорожские ГЭС, проект строительства которых реализован совместно с ПСБ, а также партнерами из Китая и Ближнего Востока. О запуске станций объявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Строительство ГЭС стало первым проектом Нового банка развития БРИКС в России. Они имеют важное значение для международного сотрудничества РФ и партнеров по объединению.

Кроме того, строительство станций является примером успешной работы РФПИ по привлечению инвестиций в развитие регионов России и важной частью развития «зеленой» генерации и создания энергетической инфраструктуры из возобновляемых, экологически чистых источников.

Белопорожские ГЭС функционируют и производят электричество исключительно на основе использования возобновляемого источника энергии. Общая установленная мощность двух малых гидроэлектростанций составляет 49,8 мегаватт, при этом проектная среднегодовая выработка электроэнергии превышает 230 миллионов киловатт-час.

«Запуск Белопорожских ГЭС — успешный результат проекта по строительству первого крупного объекта генерации в Республике Карелия за последние 30 лет. Это пример успешного взаимодействия РФПИ, ПСБ, а также наших партнеров из Китая и ближневосточных стран, направленного на развитие российской энергетической инфраструктуры с применением инновационных технологий. Важно, что ГЭС являются объектом „зеленой“ генерации: использование возобновляемых источников энергии позволяет избежать негативного воздействия на окружающую среду. Среди других преимуществ проекта также высокая степень локализации. Более 70% основного оборудования ГЭС, включая турбины и электрогенераторы, ключевые детали и компоненты, произведено российскими предприятиями», — отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Благодаря запуску Белопорожских ГЭС Карелия нарастила собственные генерирующие мощности и сократила энергодефицит и зависимость от привозных видов топлива. Станции уже осуществляют поставки электроэнергии в рамках договоров поставки мощности (ДПМ).

«Запуск Белопорожских малых ГЭС имеет огромное значение не только для Карелии и северо-запада нашей страны, но и для всей энергосистемы России, так как производимая электроэнергия будет поставляться на оптовый внутренний рынок. Вдвойне важно, что для реализации проекта была выстроена эффективная система производственной кооперации, включающая в себя оказание мер государственной поддержки, привлечение банковских инструментов, а также сотрудничество с крупнейшими российскими производителями электрогенераторов, турбин и оборудования для гидроэлектростанций», — отмечает председатель ПСБ Петр Фрадков.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) основан в июне 2011 года. Его цель — осуществление вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику.

Сегодня у РФПИ есть успешный опыт реализации совместно с иностранными партнерами более 100 проектов общим объемом свыше 2,2 триллиона рублей. В портфельных компаниях РФПИ, годовая выручка которых по итогам 2023 года превысила 14,5 триллиона рублей (8,5% ВВП России), работает более 1,3 миллиона сотрудников.

Петербургский международный экономический форум

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум». Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.