Нужно ли устанавливать соответствующие правила для звезд отечественного шоу-бизнеса?

Самое главное для артиста на сцене — внутренний мир, уверена певица Ирина Гурцкая.

В беседе с NEWS.ru звезда указала, что откровенные наряды на выступлениях являются неуместными. Особенно, если это не концерт с возрастным ограничением.

«На сегодняшний день не могу ответить, нужен дресс-код или нет. Самое главное — внутренний мир тех, кто работает в сфере культуры и носит культуру в себе», — высказалась Диана.

Гурцкая объяснила, что артист — это деятель культуры. Потому он должен ей соответствовать и пропагандировать ее.

Предложение ввести дресс-код для звезд появилось после того, как Ольга Бузова выступила на концерте в День защиты детей почти голая. Зрителей возмутил данный факт и они потребовали принять меры наказания к артистке.

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