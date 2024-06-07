«Главное — внутренний мир»: Гурцкая оценила идею ввести дресс-код для артистов
Гурцкая: артист не должен выходить на сцену в откровенных нарядах
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
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Нужно ли устанавливать соответствующие правила для звезд отечественного шоу-бизнеса?
Самое главное для артиста на сцене — внутренний мир, уверена певица Ирина Гурцкая.
В беседе с NEWS.ru звезда указала, что откровенные наряды на выступлениях являются неуместными. Особенно, если это не концерт с возрастным ограничением.
«На сегодняшний день не могу ответить, нужен дресс-код или нет. Самое главное — внутренний мир тех, кто работает в сфере культуры и носит культуру в себе», — высказалась Диана.
Гурцкая объяснила, что артист — это деятель культуры. Потому он должен ей соответствовать и пропагандировать ее.
Предложение ввести дресс-код для звезд появилось после того, как Ольга Бузова выступила на концерте в День защиты детей почти голая. Зрителей возмутил данный факт и они потребовали принять меры наказания к артистке.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Петросян раскрыл свое неожиданное увлечение из детства.
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