«Главное — внутренний мир»: Гурцкая оценила идею ввести дресс-код для артистов

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 24 0

Гурцкая: артист не должен выходить на сцену в откровенных нарядах

«Главное — внутренний мир»: Гурцкая оценила идею ввести дресс-код для артистов

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Тема:
Ольга Бузова

Нужно ли устанавливать соответствующие правила для звезд отечественного шоу-бизнеса?

Самое главное для артиста на сцене — внутренний мир, уверена певица Ирина Гурцкая.

В беседе с NEWS.ru звезда указала, что откровенные наряды на выступлениях являются неуместными. Особенно, если это не концерт с возрастным ограничением.

«На сегодняшний день не могу ответить, нужен дресс-код или нет. Самое главное — внутренний мир тех, кто работает в сфере культуры и носит культуру в себе», — высказалась Диана.

Гурцкая объяснила, что артист — это деятель культуры. Потому он должен ей соответствовать и пропагандировать ее.

Предложение ввести дресс-код для звезд появилось после того, как Ольга Бузова выступила на концерте в День защиты детей почти голая. Зрителей возмутил данный факт и они потребовали принять меры наказания к артистке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Петросян раскрыл свое неожиданное увлечение из детства.

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