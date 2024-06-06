«На основе прогнозов»: как энергопереход отразится на экономике России

Торосов: энергопереход поспособствует развитию экономики России
Фото, видео: Романенко Эрик / ТАСС; 5-tv.ru
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РФ стремится перейти к низкоуглеродному развитию без социальных и экономических скачков.
Энергопереход поспособствует развитию экономики России. Об этом заявил первый заместитель министра экономического развития страны Илья Торосов на сессии «Переходное финансирование: открывая возможности для энергоперехода в БРИКС» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Торосов объяснил, что целью России является переход к низкоуглеродному развитию без социальных и экономических шоков. Он добавил, что на данный момент стоят задачи о создании углеродных рынков и принятии мер по адаптации экономики к изменениям климата.
«На основе прогнозов изменения климата с более высоким пространственным разрешением, в четыре раза превышающим текущие параметры, будут сформированы рекомендации для регионов по борьбе с несколькими ключевыми климатическими рисками: опустыниванием, таянием многолетней мерзлоты, гидрологическими явлениями», — рассказал Торосов.
Заместитель министра экономического развития также сообщил, что в планах есть работы по оцениванию выбросов и поглощений на территории РФ газа.
Ранее 5-tv.ru писал, что красный дракон вознесся над полями ПМЭФ-2024.
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