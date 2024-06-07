Силы ПВО сбили за ночь 28 дронов ВСУ над регионами РФ

Почти половина БПЛА уничтожена именно над Крымским полуостровом.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили за ночь не менее 28 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указали в Минобороны.

Почти половина украинских дронов была сбита и перехвачена над Крымским полуостровом — 11 БПЛА. Восемь беспилотников оказались вовремя уничтожены российскими ПВО над Азовским морем. Далее шесть БПЛА над Краснодарским краем, два над Белгородской областью и один над Ростовской.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-t.ru писал, что недалеко от Ялты заметили американский разведывательный беспилотник. Что он делал в районе Крыма?