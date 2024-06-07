«Группировка наращивается»: Богомаз о защищенности границы Брянской области

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 85 0

Александр Богомаз: от беспилотников границу Брянской области защищает мощная ПВО

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2024 Спецоперация Атака беспилотников на регионы России

В этому году участились атаки беспилотников.

В этому году атаки беспилотников (БПЛА) на граничащую с Украиной Брянскую область участились. Губернатор региона Александр Богомаз на полях ПМЭФ-2024 заявил 5-tv.ru, что граница прекрасно защищена от нападений врагов.

«По всей границе (Брянской области — Прим. ред.) построены сооружения, оборонительные сооружения именно по нулю границы, где находятся наши пограничники, министерство обороны. Плюс вторая линия построена на глубине от пяти до 15 километров», — отметил губернатор в ходе беседы в студии «Известий».

Так, граница за счет оборонительных сооружений защищена. Также наращиваются группировки сил противовоздушной обороны (ПВО).

«Она каждый месяц становится все более мощная. Бывает, что пролетают, но это единицы, в основном, все сбивается. Все сбивается на территории Брянской области и она расположена так, что сбивается там, где нет населенных пунктов», — объяснил Богомаз.

Губернатор подчеркнул, что в Брянской области еще нет ни одного случая, чтобы сбитые беспилотники падали на дом или производственное помещение. Средства ПВО сбивают вражеские летательные аппараты на подлете к населенным пунктам.

ПМЭФ-2024

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин призвал не мешать возможному мирному процессу по Украине.

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