Путин: некоторые страны пытаются сохранить лидерство всеми правдами и неправдами

Страны начали гонку за укрепление своего суверенитета. При этом государства, теряющие лидерство, пытаются сохранить его всеми правдами и неправдами. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

«Мы видим, как между странами установилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета, причем на трех ключевых уровнях — государственном, ценностно-культурном и экономическом. При этом страны, которые еще недавно выступали лидерами глобального развития, пытаются всеми силами, правдами и неправдами сохранить свою ускользающую роль гегемона», — сказал глава государства.

Ситуации, когда страна и человек пытаются сохранить свои позиции и укрепить их неправдами, они являются плохими. Однако когда они используют правду, то это хорошо, подчеркнул Путин.

XXVII Петербургский международный экономический форум

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Владимир Путин начал выступление на ПМЭФ-2024.