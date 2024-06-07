Путин назвал развитие Восточного полигона ж/д одной из главных задач для России
Параметры третьего этапа его модернизации будут утверждены весной следующего года.
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Львов; 5-tv.ru
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Одной из главных задач для России является развитие Восточного полигона железных дорог. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.
«На Восточном направлении, в Китае, в странах Азиатско-тихоокеанского региона основным проектом для нас является развитие так называемого Восточного полигона железных дорог. В апреле (2025 года. — Прим. ред.) будут утверждены параметры очередного, уже третьего по счету этапа его модернизации», — сказал он.
Как подчеркнул президент, ожидается, что провозная способность к 2030 году вырастет до 210 миллионов тонн, а к 2032-му — до 270 миллионов тонн.
XXVII Петербургский международный экономический форум
В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.
С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поручил увеличить несырьевой экспорт на 2/3 к 2030 году.
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