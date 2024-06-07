Путин назвал развитие Восточного полигона ж/д одной из главных задач для России

Одной из главных задач для России является развитие Восточного полигона железных дорог. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

«На Восточном направлении, в Китае, в странах Азиатско-тихоокеанского региона основным проектом для нас является развитие так называемого Восточного полигона железных дорог. В апреле (2025 года. — Прим. ред.) будут утверждены параметры очередного, уже третьего по счету этапа его модернизации», — сказал он.

Как подчеркнул президент, ожидается, что провозная способность к 2030 году вырастет до 210 миллионов тонн, а к 2032-му — до 270 миллионов тонн.

XXVII Петербургский международный экономический форум

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поручил увеличить несырьевой экспорт на 2/3 к 2030 году.