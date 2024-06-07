Путин: доходы россиян должны расти быстрее экономики

Глава государства заявил об этом на пленарном заседании ПМЭФ-2024.
Фото: www.globallookpress.com / Sergey Elagin; 5-tv.ru
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Доходы россиян должны расти быстрее экономики. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.
В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.
С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин призвал перенастроить систему подготовки кадров.
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