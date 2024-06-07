Голикова: в Соцфонде хватает средств на индексацию пенсий работающим пенсионерам

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 17 0

В каком году она планируется?

Голикова: в Соцфонде хватает средств на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Фото: ИЗВЕСТИЯ / АННА_СЕЛИНА

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Тема:
ПМЭФ 2024

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в Социальном фонде РФ достаточно средств для индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом она сообщила на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Наверное, одно из самых ключевых для наших граждан — это возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров с 2025 года. Для людей это ожидаемое решение. И средств в Социальном фонде достаточно, доходы поступают стабильно», — сказала она.

По словам вице-премьера, данный закон будет подготовлен совместно с депутатами.

Наличие ресурсов для индексации пенсий работающим пенсионерам подтвердил и министр финансов России Антон Силуанов.

Он также объяснил, что индексация происходит два раза в год — в феврале на уровень инфляции, а также в апреле - с учетом роста фонда оплаты труда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин предложил вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Российский лидер подчеркнул, что речь идет, в первую очередь, об обеспечении социальной справедливости.

Тема:
ПМЭФ 2024
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