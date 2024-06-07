Голикова: в Соцфонде хватает средств на индексацию пенсий работающим пенсионерам

В каком году она планируется?
Фото: ИЗВЕСТИЯ / АННА_СЕЛИНА
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в Социальном фонде РФ достаточно средств для индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом она сообщила на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Наверное, одно из самых ключевых для наших граждан — это возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров с 2025 года. Для людей это ожидаемое решение. И средств в Социальном фонде достаточно, доходы поступают стабильно», — сказала она.
По словам вице-премьера, данный закон будет подготовлен совместно с депутатами.
Наличие ресурсов для индексации пенсий работающим пенсионерам подтвердил и министр финансов России Антон Силуанов.
Он также объяснил, что индексация происходит два раза в год — в феврале на уровень инфляции, а также в апреле - с учетом роста фонда оплаты труда.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин предложил вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Российский лидер подчеркнул, что речь идет, в первую очередь, об обеспечении социальной справедливости.
- 7 июн
- На ПМЭФ-2024 состоялось торжественное открытие пространства «Здоровое общество»
- 7 июн
- Краснов заявил о пресечении новых индикаторов риска для проверок бизнеса
- 7 июн
- Захарова призвала Армению предоставить список якобы погибших в Буче украинцев
- 7 июн
- «Проблема есть»: Путин заявил об отсутствии осмысленной миграционной политики
- 7 июн
- Европа самостоятельно убивает свою культуру — Путин
- 7 июн
- Путин призвал не доводить до угрозы применения ядерного оружия
- 7 июн
- «Выдавливаем противника»: Путин ответил на вопрос о новой мобилизации
- 7 июн
- «Важность прямого общения»: каким сегодня должен быть топ-менеджер медиахолдинга
- 7 июн
- Путин: на Украине могут снизить возраст мобилизации из-за требований США
- 7 июн
- «Как пылесосы»: Путин заявил об огромных тратах США
Читайте также
83%
0.02 96.69
0.12
Нашли ошибку?