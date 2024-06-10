Телеведущая Елена Старостина рассказала, как Анастасия Заворотнюк теряла зрение

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 4 943 0

Телеведущая Старостина: у больной раком Заворотнюк падало зрение уже в 2014 году

Телеведущая Елена Старостина рассказала, как Анастасия Заворотнюк теряла зрение

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк

Симптомы онкологии начали проявляться задолго до исчезновения актрисы с экранов.

Заслуженная артистка Анастасия Заворотнюк скрылась от публики из-за болезни в 2019 году. Актрисе диагностировали глиобластому — неоперабельную опухоль головного мозга. Но первые сигналы о проблемах со здоровьем появились еще раньше. Один из таких сигналов заметила телеведущая Елена Старостина, коллега покойной Заворотнюк по проекту «Я больше не боюсь». Это произошло в 2014-м и вызвало серьезное беспокойство.

«Прихожу на площадку, приносят выборку, сценарий на сегодняшний день, отдают мне. Я всегда говорю, напечатайте 16-18 шрифтом, потому что я вообще уже ничего не вижу! И вдруг из этой папки выпадает бумага, где вот такими огроменными буквами текст, чуть ли не по одному предложению на лист. Говорю, это для кого? — Это Насти Заворотнюк. — Да вы что! Это же надо ничего не видеть!» — рассказала Старостина в ток-шоу на федеральном канале.

После этого эпизода коллеги встретились и обсудили проблему. Телеведущая пожаловалась, что у нее «катастрофически падает зрение», и получила ответное признание. По ее словам, Заворотнюк честно заявила, что тоже страдает и уже «ничего не видит».

В студии ток-шоу смерть актрисы обсуждал вместе со всеми отец покойной певицы Жанны Фриске. Владимир Борисович потерял дочь девять лет назад по той же причине — глиобластома. Правда ее борьба оказалась скоротечной. Диагноз исполнительницы подтвердился вскоре после рождения ее сына, через два года она умерла. Потерявший дочь Фриске порадовался за Заворотнюк, так как в последние годы она была окружена любящими людьми, которые делали все для ее выздоровления. Вдовца Петра Чернышева он назвал божьим человеком и выразил свое восхищение.

«Он берег ее. Ему было тяжело, но он смог это все сделать. Не только он, но и вся семья… Так нельзя, чтобы все скрыть, но они сумели», — отметил Владимир Борисович.

Ранее, писал 5-tv.ru, родственники умершей артистки рассказали о врачах, боровшихся за ее жизнь. Близкие действительно смогли защитить Заворотнюк от журналистов, фотографов и просто зевак, недуг стал исключительно семейным делом, и звезду никто не увидел в плохом состоянии. После ее смерти было опубликовано письмо с благодарностью медикам.

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