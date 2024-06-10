Время героев: 83 участника СВО достигли Северного полюса на ледоколе «50 лет Победы»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 9 0

83 участника СВО достигли Северного полюса на ледоколе «50 лет Победы»

Время героев: 83 участника СВО достигли Северного полюса на ледоколе «50 лет Победы»

Фото: © РИА Новости / Павел Львов

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Тема:
Спецоперация

В Баренцевом море продолжается первый модуль программы обучения для наших бойцов.

Участники спецоперации, которые проходят обучение в рамках программы «Время героев» достигли Северного полюса на ледоколе «50 лет Победы». О том, как прошла экспедиция, рассказал куратор программы, ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

В экспедиции приняли участие 83 российских бойца. Во время путешествия по Баренцеву морю они участвовали в различных мастер-классах и слушали лекции об основах госуправления, выступлениях перед публикой и многим другим темам.

«На ледоколе царит потрясающая атмосфера, очень рабочая, дружная, по-настоящему командная. Нам, организаторам, безусловно, есть чему поучиться у наших героев, и мы с удовольствием используем это время», — отметил Комиссаров.

Он также обратил внимание, что на борту находились 24 Героя России.

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