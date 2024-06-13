Мощь «Мсты»: российские бойцы уничтожают позиции ВСУ на северском направлении
Российские бойцы уничтожают позиции ВСУ на северском направлении
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru
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Цели самоходки — укрепления украинских боевиков в районе Белогоровки.
В зоне СВО у самоходок на северском направлении особая роль. Именно их дальние и мощные удары не оставляют от укреплений противника даже щепки. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.
Северское направление опасно обоюдоострыми ударами, нужна ежесекундная бдительность. Российская самоходка готовится к бою, а пока заезжает в ангар, прячась от дронов-камикадзе. Хотя этому экипажу САУ такие маневры не в новинку.
«На месте стояли, приехали, и два дрона залетело. Один — в ствол, другой в „гусянку“. Чуть прожгло и все. Мы потом после этого еще тысячу выстрелов сделали», — говорит военнослужащий южной группировки войск ВС РФ с позывным «Самара».
«Царь-пушка» — одна из лучших гаубиц в мировой истории. САУ «Мста» наносит колоссальный урон любым целям.
Боец с позывным «Пумба» никогда не водил машину. Это его первая техника. И сразу — такая гигантская.
«На этой могу за рычагами. На легковушке нет, а на этой могу. Уже привык. Габариты просто большие, огромные. Обзора нет, только по бокам. Там минимальный обзор», — говорит военнослужащий южной группировки войск ВС РФ с позывным «Пумба».
Но главное, чтобы самоходку не видел враг. Потому в ход идет маскировка: САУ превращают в огромный куст, холм или копну сена. Но до позиции ещн нужно доехать.
Цели самоходки — укрепления ВСУ в районе Белогоровки.
Несмотря на некоторое внешнее сходство с танком, но, в отличие от танка, самоходка чуть менее защищена и менее маневренна. Это все-таки артиллерийская установка. Поэтому ее преимущество — это дальность и калибр. Калибр — 152 миллиметра. Дальность «Мста» — до 24 километров.
После выстрела бойцы покидают точку. Бег, как они говорят, это — залог сохранения не только здоровья, но и жизни. Покидать позицию необходимо до начала ответного огня. Хотя после таких разрушительных ударов «Мсты» противник едва ли скоро придет в себя.
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