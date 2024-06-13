Вспышка боли: почему во время грозы и дождя может болеть голова

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 32 0

Невролог Кружалов: во время грозы голова может болеть из-за изменения давления

Вспышка боли: почему во время грозы и дождя может болеть голова

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Тема:
Погода

Как влажность воздуха связана с метеозависимостью?

Головная боль во время дождя или грозы может появляться из-за резкого изменения барометрического давления. Об этом в беседе с изданием «Страсти» рассказал невролог Александр Кружалов.

Во время непогоды метеозависимый человек может страдать от головных болей и тошноты, а у некоторых людей моментально меняется настроение. По словам невролога, здесь идет речь об ответной реакции организма, а именно — повышенном артериальном давлении.

Вторая возможная причина головных болей — влажность воздуха и насыщение атмосферы озоном во время грозы. Также причинами плохого самочувствия могут быть связанные с этим ионизация и состояние магнитного поля.

Однако Кружалов отмечает: взаимосвязь мигрени с погодными явлениями — всего лишь одна из теорий. Ведь метеочувствительность в медицинском сообществе признания не нашла, и само это состояние болезнью не считается.

«Причины возникновения головных болей у ряда пациентов во время дождя и грозы в медицинском сообществе являются предметом споров и дискуссий», — заявил врач.

Невролог указывает, что чаще всего метеочувствительностью страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Вспышка боли: почему во время грозы и дождя может болеть голова

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