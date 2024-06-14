«Спасибо нашим защитникам»: силы ПВО сбили пять дронов над Курской областью

Пока что нет информации о пострадавших.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских дронов в небе над Курской областью. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Бойцы ПВО сбили уже пять украинских БПЛА самолетного типа в курском небе. Спасибо нашим защитникам!» — написал врио главы региона.

Пока что информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что в небе над Ростовской областью отражена массовая атака беспилотников. По предварительной информации, обошлось без жертв.