«Спасибо нашим защитникам»: силы ПВО сбили пять дронов над Курской областью

Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА над Курской областью
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Пока что нет информации о пострадавших.
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских дронов в небе над Курской областью. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
«Бойцы ПВО сбили уже пять украинских БПЛА самолетного типа в курском небе. Спасибо нашим защитникам!» — написал врио главы региона.
Пока что информация о пострадавших и разрушениях не приводится.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, что в небе над Ростовской областью отражена массовая атака беспилотников. По предварительной информации, обошлось без жертв.
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