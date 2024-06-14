Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для двухлетней Любы из Рязани
У девочки сложный генетический диагноз — туберозный склероз.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю двухлетней Любы.
Девочка страдает от сложного генетического заболевания — туберозного склероза, из-за которого постоянно происходят приступы эпилепсии. Сейчас ребенок остро нуждается в обследовании стоимостью один миллион 800 тысяч. Таких средств у семьи нет.
Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать нужную сумму. И даже больше! За сутки вы перечислили 3 миллиона 685 тысяч 268 рублей. Спасибо вам большое!
- 13 июн
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для двухлетней Любы
- 7 июн
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Егора из Калининграда
- 6 июн
- На Пятом канале акция «День добрых дел» Егора из Калининграда
- 31 мая
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Софии из Санкт-Петербурга
- 30 мая
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для Софии из Санкт-Петербурга
- 24 мая
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для шестилетней Насти
- 23 мая
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для Насти из Брянской области
- 17 мая
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для четырехлетней Евы
- 16 мая
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Евы
- 8 мая
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для девятилетнего Игоря из Москвы
Читайте также
94%
-0.81 94.83
-0.91
Нашли ошибку?