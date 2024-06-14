Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для двухлетней Любы из Рязани

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю двухлетней Любы.

Девочка страдает от сложного генетического заболевания — туберозного склероза, из-за которого постоянно происходят приступы эпилепсии. Сейчас ребенок остро нуждается в обследовании стоимостью один миллион 800 тысяч. Таких средств у семьи нет.

Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать нужную сумму. И даже больше! За сутки вы перечислили 3 миллиона 685 тысяч 268 рублей. Спасибо вам большое!