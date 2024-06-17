На что способен новый ударно-транспортный беспилотник ВС РФ «Перун»
Дрон «Перун» может перевозить до 200 килограммов груза
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Новинку разработали и протестировали специалисты группировки войск «Днепр».
Представлена новая разработка наших военных. Находясь в зоне специальной операции, бойцы придумали и собрали ударно-транспортный беспилотник и назвали его «Перун».
Это многофункциональный дрон. Он, например, способен доставлять тяжелые грузы массой до 200 килограммов, эвакуировать раненых или забрасывать в тыл врага десантные группы. Одна миссия «Перуна» заменяет 13 вылетов прежних, менее грузо-подъемных беспилотников.
Впечатляют и боевые характеристики дрона. Он летает в разведку, запускает управляемые ракеты, полет которых можно корректировать дистанционно. А в ближайшее время разработчики планируют обучить «Перуна» стрелять из пулемета.
Ранее 5-tv.ru писал о новинках Международной выставки вертолетной индустрии, прошедшей в Москве.
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