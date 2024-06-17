На Украине заявили о повреждении газопровода в Херсонской области

|
Евгения Романова
Евгения Романова 85 0

Глава ОВА Прокудин: объект критической инфраструктуры поврежден под Херсоном

На Украине заявили о повреждении газопровода в Херсонской области

Фото: www.globallookpress.com / Xolo

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

В Минобороны России информацию не комментировали.

В подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области повреждения получил объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в Telegram-канале.

Согласно его посту, повреждены объект критической инфраструктуры и газопровод. При этом Прокудин не уточнил, где конкретно они располагаются.

Данную информацию в Минобороны России не комментировали.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что артиллерия РФ пресекла перегруппировку ВСУ на каховском направлении. Российские войска нанесли поражение армии Украины, ликвидировав боевиков и военную технику противника.

Тема:
Спецоперация
17 июн
Взяли важный рубеж: как российские штурмовики освободили Старомайорское
17 июн
«Жесткие бои»: Сырский признал активное наступление ВС РФ на Украине
17 июн
Заподозренный в поддержке ВСУ бард Никитин провел детский фестиваль в Москве
17 июн
ФАС выявила картели при поставках медизделий для реабилитации бойцов ВС РФ
17 июн
«Стремится к нулю»: Песков о результативности саммита по Украине в Швейцарии
17 июн
Нанесено поражение и отражены атаки: ВС РФ ликвидировали до 870 боевиков ВСУ в ДНР
17 июн
«Конкретно не заявляли»: как Ирак и Иордания оказались в списке подписавших коммюнике по Украине
17 июн
На Украине сделали неожиданное заявление о Крымском мосте
17 июн
«Сложно и жестко»: Украину предупредили о последствиях отказа от предложения Путина
17 июн
«Цель зафиксирована»: как российские зенитчики уничтожают украинские дроны «Валькирия»
+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
89.05
-0.02 95.39
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:35
Кабмин поддержал законопроект о введении режима высылки нелегальных мигрантов
22:28
На отдых в Пхеньян: Россия настроена на всестороннее укрепление связей с КНДР
22:05
Необратимые изменения: каждый пятый импотент злоупотреблял порнографией
21:44
Суд заочно арестовал командира бригады ВСУ за теракт против самолета ВКС РФ
21:26
Назван самый дорогой город мира для иностранцев
21:06
Больше 100 тысяч в месяц: школьники все чаще идут в колледжи

Сейчас читают

Удар Путина превратил «швейцарскую мирную конференцию» в простой фуршет
«Бессильная злоба»: зачем Запад «бряцает» ядерным оружием
Главный праздник выпускников: где и как пройдут «Алые паруса — 2024»
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака