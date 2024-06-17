На Украине заявили о повреждении газопровода в Херсонской области
Глава ОВА Прокудин: объект критической инфраструктуры поврежден под Херсоном
Фото: www.globallookpress.com / Xolo
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В Минобороны России информацию не комментировали.
В подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области повреждения получил объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в Telegram-канале.
Согласно его посту, повреждены объект критической инфраструктуры и газопровод. При этом Прокудин не уточнил, где конкретно они располагаются.
Данную информацию в Минобороны России не комментировали.
Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что артиллерия РФ пресекла перегруппировку ВСУ на каховском направлении. Российские войска нанесли поражение армии Украины, ликвидировав боевиков и военную технику противника.
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