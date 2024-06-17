Москвичей попросили не парковать машины вблизи деревьев из-за непогоды

В столице наблюдается сильный ветер и дождь.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ_КОРОТАЕВ
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Неблагоприятные погодные условия наблюдаются в настоящее время в Москве. В пресс-службе столичного городского хозяйства предупредили горожан, что 17 июня возможны порывы ветра до 17 метров в секунду, дождь, а в отдельных районах города гроза и град.
«Будьте предельно внимательными на улице в непогоду, не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили», — говорится в сообщении.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что текущая неделя не сильно обрадует москвичей. Ближайшие дни обещают быть дождливыми. При этом температура воздуха будет довольно комфортной.
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