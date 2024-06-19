Российские артиллеристы громят бронетехнику противника. Лучшее видео из зоны СВО

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 74 0

Опубликованы кадры работы артиллерийской установки «Акация» в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы РФ последовательно расчищают укрепрайоны ВСУ.

Расчет самоходной артиллерийской установки 2С3 «Акация» группировки войск «Юг» смог уничтожить командно-наблюдательный пункт и бронетехнику противника на Северском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru.

Стрельба велась закрытой позиции. Корректировка огня велась при помощи БПЛА.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
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