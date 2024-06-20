Российские артиллеристы громят технику ВСУ: лучшее видео из зоны СВО

Опубликованы кадры, как российские артиллеристы громят технику ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Российские силы наносят сокрушительные удары по позициям противника.
Опубликованы кадры работы расчета установки «Акация» в зоне ответственности группировки войск «Север». Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru.
Артиллеристы способы выполнять задачи различного профиля — они одинаково эффективно поражают оборонительные сооружения, боевую технику, опорные пункты и живую силу противника.
Корректировка огня ведется посредством работы БПЛА. После нанесения удара расчеты меняют свои позиции.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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