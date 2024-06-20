ВС РФ нанесли ответный групповой удар по объектам энергетики Украины

Для этого применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и беспилотники.
Фото, видео: Метцель Михаил / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в сводке о ситуации в зоне спецоперации за сутки.
Киевский режим предпринимал попытки нанести ущерб объектам энергетики России. В ответ на это российские военные и нанесли групповой удар, применив высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и беспилотники. Целями стали объекты, обеспечивающие производство вооружения и военной техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — добавили в Минобороны России.
Кроме того, бойцы «Южной» группировки войск уничтожили пять полевых складов ВСУ.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ поразили пункты управления трех бригад ВСУ в зоне спецоперации.
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