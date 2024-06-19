ВС РФ поразили пункты управления трех бригад ВСУ в зоне спецоперации

Каких еще успехов достигли наши военные за сутки?
Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Российские войска за сутки поразили пункты управления трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам управления 5-й штурмовой, 54-й и 92-й механизированных бригад ВСУ», — говорится в сообщении.
Кроме того, поражение было нанесено скоплениям военной техники и живой силы ВСУ в 124 районах. Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 43 украинских беспилотника, а также десять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ уничтожили украинский склад, где хранилось поставленное Западом оружие.
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