Поваленные деревья и человеческие жертвы: на Москву обрушился ураган «Эдгар»
На Москву обрушился ураган «Эдгар» с суперливнем и штормовым ветром
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru
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Из-за разбушевавшейся стихии пострадали не менее десяти человек, двое — погибли.
На российскую столицу обрушился ураган «Эдгар» вместе с суперливнем. Порывы достигали 90 километров в час. По предварительной информации, уже двое погибших. Один человек умер в результате падения дерева, второй — при обрушении строительных лесов. Не менее десяти человек пострадали.
Столичные власти попросили кафе и рестораны предоставить оказавшимся на улице в непогоду укрытие. Москвичам все еще советуют не выходить из дома, а водителям — не садиться за руль. Дороги местами еще перекрыты, там работают коммунальщики — распиливают и вывозят рухнувшие ветки.
Прошелся ураган и по Подмосковью там повалено около 200 деревьев, также повреждены десятки машин. Что творилось в столице на пике разгула стихии, рассказал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.
Все предупреждения оказались не напрасными. На Москву обрушился настоящий ураган. Циклон двинулся на столицу с северо-запада. В считанные минуты ливень затопил проезжие части. Но страшнее всего оказался мощный порывистый ветер.
Так, дерево обрушилось прямо на балкон, ветки оказались в квартире. А припаркованные во дворах машины уже невозможно было разглядеть в густой листве поваленных деревьев.
Кому-то потребовалась помощь спасателей — водитель не успел выйти из салона.
Загибались металлические козырьки, фрагменты крыш улетали с недостроенных зданий. Летали мусорные баки, кабинки носило по дорогам. Некоторых ураган застал на природе. Люди с трудом удерживали палатку.
Синоптики уже отметили: по Москве прошел десятибалльный шторм. Порывы ветра достигали штормовых 90 километров в час. И до вечера местами возможен небольшой дождь.
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