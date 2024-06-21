«Далеко не манна небесная»: помогут ли Украине американские F-16

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 117 0

Украинский генерал-лейтенант Романенко: F-16 не перевернут ситуацию на фронте

«Далеко не манна небесная»: помогут ли Украине американские F-16

Фото: www.globallookpress.com / Cristian Cristel

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Тема:
Спецоперация

Киевский режим в скором времени должен получить 12 таких истребителей.

Маловероятно, что американские истребители F-16 помогут киевскому режиму перевернуть ситуацию на фронте. Об этом пишет EADaily со ссылкой на иностранных аналитиков, в том числе украинского генерал-лейтенанта Игоря Романенко.

«Говорят, что F-16 — это манна небесная. Но это далеко не так», — признался бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ.

Многоцелевой истребитель F-16 появился не менее 50 лет назад, а сейчас он уступает более современным своим представителям — F-35. Аналитики указали на слабое шасси F-16, что критично, когда российские ракеты способны долететь до любого украинского аэродрома. Не менее важная проблема — это ракеты для истребителей. У них будет ограниченный функционал.

В частности, важна дальность полета ракет, которые могут оказаться ниже, чем у российских. Аналитики заключили, что F-16 вряд ли будут участвовать в прямых воздушных боях, истребители будут просто носителями высокоточного оружия.

Отмечается, что время обучения украинских пилотов тоже будет играть немаловажную роль, а длится оно всего лишь полгода — этого достаточно только для освоения азов пилотирования.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине раскрыли, где разместят скоро полученные от Запада американские истребители F-16.

Тема:
Спецоперация
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